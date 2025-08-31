Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό

Συμβαίνει τώρα:
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό
Σε ποιους δρόμους είναι αυξημένη η κίνηση στις οδικές αρτηρίες της Αττικής
Photo / Eurokinissi

Σήμερα Κυριακή 31.08.2025 και επιστρέφει στο λεκανοπέδιο ένα νέο κύμα εκδρομέων που ξαναγυρνούν μετά τις διακοπές τους στην Αττική.

Η κατάσταση στους δρόμους προς το λεκανοπέδιο, δεν είναι απελπιστική, όμως η αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες φέρνει δυσφορία στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:

  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου

Χαρτης
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος.

 

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα Κυριακή υποδέχεται συνολικά 27 πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η εικόνα αποτυπώνεται και με την κίνηση στους γύρω δρόμους με το Λιμάνι του Πειραιά
και τη Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα), να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ροή, σύμφωνα με την τροχαία.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

