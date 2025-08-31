Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό

Σήμερα Κυριακή 31.08.2025 και επιστρέφει στο λεκανοπέδιο ένα νέο κύμα εκδρομέων που ξαναγυρνούν μετά τις διακοπές τους στην Αττική.

Η κατάσταση στους δρόμους προς το λεκανοπέδιο, δεν είναι απελπιστική, όμως η αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες φέρνει δυσφορία στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Πανεπιστημίου

Σταδίου



Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα Κυριακή υποδέχεται συνολικά 27 πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η εικόνα αποτυπώνεται και με την κίνηση στους γύρω δρόμους με το Λιμάνι του Πειραιά

και τη Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα), να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ροή, σύμφωνα με την τροχαία.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.