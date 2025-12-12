Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί δρόμοι

Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται για ακόμη μία Παρασκευή (12/12/2025) στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικούς δρόμους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αττική εντοπίζονται αυτή την ώρα (18:45) στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, και στη λεωφόρο Συγγρού, στη Λαγουμιτζή, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στην οδό Παλαιολόγου.

Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό αφού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Άνω των 30΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/NeKOe1FAzk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 12, 2025

Καθυστερήσεις από 5 έως 10 λεπτά παρατηρούνται και στην Περιφερειακή Υμηττού.