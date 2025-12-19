Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών σε Αττική Οδό

Πού εντοπίζονται μεγαλύτερα προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου
Κίνηση
Photo / Eurokinissi

Για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς πολλοί οδικοί άξονες της Αττικής, βρίσκονται στα κόκκινα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, αφού κίνηση παρατηρείται τόσο στο ρεύμα της ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου, με τους δρόμους αυτούς να μην είναι οι μόνοι που βρίσκονται στα κόκκινα στην Αττική.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λιοσίων, καθώς επίσης και στην Αχαρνών αλλά και στην λεωφόρο Κηφισίας, ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της Συγγρού, από Φιξ, μέχρι τις Στήλες του Ολυμπίου Διός. Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.

Κίνηση

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15′-20′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,
20′-25′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

 

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από αυτό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
83
83
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον του επιχειρηματία και δύο συγγενών του» λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη
«Θα καταθέσουμε μήνυση κατά του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματά τους έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη»
Γιώργος Μαζωνάκης
Η γρίπη ήρθε νωρίτερα στην Ελλάδα: Ποιες ομάδες κινδυνεύουν από τον υποκλάδο K και ποιο το πλάνο προστασίας
Οι εμβολιασμοί φέτος δεν έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ για να είναι ασφαλείς οι ευπαθείς ομάδες και να προστατευθεί το σύστημα υγείας, θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί πάνω από 4 εκατ. άτομα
Young asian man was suffering from painful chest pain from a chronic disease.
Newsit logo
Newsit logo