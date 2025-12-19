Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών σε Αττική Οδό

Για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς πολλοί οδικοί άξονες της Αττικής, βρίσκονται στα κόκκινα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, αφού κίνηση παρατηρείται τόσο στο ρεύμα της ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου, με τους δρόμους αυτούς να μην είναι οι μόνοι που βρίσκονται στα κόκκινα στην Αττική.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λιοσίων, καθώς επίσης και στην Αχαρνών αλλά και στην λεωφόρο Κηφισίας, ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της Συγγρού, από Φιξ, μέχρι τις Στήλες του Ολυμπίου Διός. Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,

20′-25′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 19, 2025

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από αυτό.