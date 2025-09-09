Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Κηφισίας – Προβλήματα σε Αττική Οδό και Αθηνών

Με «πονοκέφαλο» ξεκινά και η σημερινή ημέρα (09.09.2025) για τους οδηγούς της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αθηνών.

Η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας δημιουργεί πρόβλημα και σε όσους κινούνται σε Αττική Οδό, Μεσογείων και κέντρο της Αθήνας. Στον Κηφισό, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα 2 ρεύματα, από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Λαμία μάλιστα έχει γίνει και τροχαίο με αποτέλεσμα να «παγώσει» η κυκλοφορία.

Στην Κηφισίας παρατηρείται μποτιλιάρισμα στην άνοδο, από το ύψος του Νέου Ψυχικού έως το Χαϊδάρι. Στη Μεσογείων υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Πενταγώνου.

Στην Αθηνών, οι οδηγοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο στην κάθοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου ενώ στην άνοδο στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι στο «κόκκινο» όπως και η Ελ. Βενιζέλου στον Καρέα.

Όσοι κινούνται προς Γλυφάδα, στη Ποσειδώνος, θα κρατήσουν χαμηλές ταχύτητες.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/HtVaHOxDZk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 9, 2025

