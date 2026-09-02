Καιρός: Στους 38°C ο υδράργυρος σήμερα Τετάρτη – Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας από Πέμπτη

Σταθερά υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη (2/9/2026) πριν αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Πέμπτη οπότε και θα αποκτήσει πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η πτώση της θερμοκρασίας στον καιρό θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Παρασκευή (4/9/2026), όμως θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα τραβήξει και πάλι την ανηφόρα. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πλέον οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

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Η πρόγνωση του καιρού για Τετάρτη (2/9/2026)

Σήμερα αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν κοντά στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας και συγκεκριμένα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Προς το βράδυ, η διέλευση μιας διαταραχής από τα βόρεια τμήματα του ελλαδικού χώρου θα ενισχύσει τα φαινόμενα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Εκεί αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με μπουρίνια και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ιδιαίτερα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, ενώ φαινόμενα θα επιμένουν και στη βόρεια Θεσσαλία.

Δεν αναμένονται γενικά ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο κατά την εκδήλωσή τους οι καταιγίδες θα παρουσιάζουν κατά τόπους μεγάλη ραγδαιότητα. Στη Μακεδονία τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως και το πρωί της Πέμπτης.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα θα παρουσιάσει μια μικρή περαιτέρω άνοδο. Μακριά από τη θάλασσα οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν γενικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και την Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 38.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, σε μια ευρεία ζώνη από τη Λήμνο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθήρων καθώς και στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως στην ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά μάλιστα οι εντάσεις θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια, το στενό του Καφηρέα και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Η πρόγνωση του καιρού για Πέμπτη (3/9/2026)

Η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα με έντονη αστάθεια σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Η διέλευση της διαταραχής, σε συνδυασμό με τη μεταφορά πιο δροσερών αερίων μαζών, θα δημιουργήσει ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό σε αρκετές περιοχές.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως προς τη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Από το μεσημέρι όμως η αστάθεια θα ενταθεί σημαντικά και θα επεκταθεί νοτιότερα, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, από τη δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο.

Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, με έμφαση στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μπουρίνια. Προς τη βόρεια χώρα θα επιμείνουν και τις βραδινές ώρες, σταδιακά όμως με μικρότερη ένταση.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρώς, αρχικά από τα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται γενικά κοντά στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά στους 36, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι ακόμη χαμηλότερες.

Οι βοριάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 7, κυρίως προς το κεντρικό Αιγαίο.

Η πρόγνωση του καιρού για Παρασκευή (4/9/2026)

Την Παρασκευή η εικόνα του καιρού αλλάζει. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και στο προσκήνιο θα περάσουν οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι παράλληλα θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

Σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος μέσα στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Ιδιαίτερα στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στα νότια τμήματα της Κρήτης ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης και έτσι τοπικά οι εντάσεις ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ενισχυμένοι άνεμοι θα πνέουν και σε τμήματα του ηπειρωτικού κορμού.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά. Μόνο λίγες τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γενικά κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, αντίθετα, ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να φτάνει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο (5/9/2026)

Το Σάββατο η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς θα διατηρείται η επίδραση των ψυχρότερων αερίων μαζών που θα έχουν μεταφερθεί με το βόρειο ρεύμα. Από το απόγευμα όμως και μετά αυτές οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Από πλευράς φαινομένων δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα παραμείνουν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, ιδιαίτερα από το κεντρικό Αιγαίο και νοτιότερα. Προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στο στενό του Καφηρέα ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή (6/9/2026)

Από την Κυριακή περνάμε ξανά σε μια διαφορετική θερμοκρασιακή εικόνα. Θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τον ελλαδικό χώρο, οδηγώντας τον υδράργυρο και πάλι σε άνοδο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάνουν τοπικά κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η τάση για υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια αξιόλογη μεταβολή.