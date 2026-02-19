Κιβωτός του Κόσμου: Σε 9,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος – Σχεδόν διπλάσια ποινή

Σημαντική βαρύτερη καταδίκη για τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο, επεφύλαξε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια. Η ποινή του μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, άρα συνολικά πρέπει να καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Η τελεσίδικη ποινή στο άλλοτε «νούμερο 1» της ΜΚΟ, Κιβωτό του Κόσμου, είναι σχεδόν διπλάσια από την πρωτόδικη των 51 μηνών, καθώς μετά την έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας, ο πατέρας Αντώνιος σε δεύτερο βαθμό, δικάστηκε από μηδενική βάση και καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις.

Νωρίτερα, το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο για 9 επιμέρους πράξεις που αφορούν σε ξυλοδαρμό, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων παιδιών που διέμεναν σε δομές του Βόλου, της Αθήνας και της Καλαμάτας.

Οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικασθέντες έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες, κατά περίπτωση. Σε δύο εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, προς 10 ευρώ ημερησίως και για τους άλλους δύο δόθηκε αναστολή στην έκτιση της ποινής.

Έρευνα για ψευδορκία μαρτύρων

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια έρευνας για τυχόν τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας τεσσάρων μαρτύρων, που άλλα είπαν στην πρωτόδικη δίκη και άλλα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί και ποια άλλα πρόσωπα μπορεί να έχουν διαπράξει ηθική αυτουργία ή συνέργεια στην ψευδορκία των τεσσάρων προσώπων, οι οποίοι στο προηγούμενο δικαστήριο κατήγγειλαν τους καταδικασθέντες, αλλά σε αυτό τα πήραν πίσω.

Δεύτερο ελαφρυντικό σε δύο καταδικασθέντες

Σε δύο εκ των καταδικασθέντων που παρέστησαν δια συνηγόρων και ζήτησαν την αναγνώριση επιπλέον ελαφρυντικού, το δικαστήριο χορήγησε ως δεύτερο ελαφρυντικό την μετέπειτα καλή συμπεριφορά. Ήδη από τον πρώτο βαθμό και οι πέντε είχαν λάβει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Απών ο πατέρας Αντώνιος

Ο πατέρας Αντώνιος δεν κάθισε ούτε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου για να ακούσει την καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς έχει από καιρό αποχωρήσει από τη δίκη, διαμαρτυρόμενος για μεροληπτική στάση του δικαστηρίου εναντίον του.

Η δικαστική απόφαση

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ΜΚΟ καταδικάστηκε ομόφωνα για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικων σε δομή του Βόλου, για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον ανηλίκων σε δομή του Βόλου και για απλή σωματική βλάβη σε βάρος καταγγελλόντων για καταναγκαστική, εξαντλητική εργασία, και απομόνωση ανήλικων παιδιών, όσο αυτά διέμεναν σε δομές του Κολωνού, της Καλαμάτας και του Βόλου.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση της Παναγιώτας Συμιγιάννη, έκριναν ότι οι καταγγελίες σε βάρος του «νούμερο 1» της Κιβωτού και των πρώην εργαζομένων σε δομές, είναι αληθείς και βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, σκιαγραφώντας παραβατικές συμπεριφορές των στελεχών της ΜΚΟ σε βάρος ανηλίκων φιλοξενούμενων.

Ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης κατά περίπτωση. Πρόκειται για τα δύο άλλοτε «πρωτοπαλίκαρα» του πατρός Αντωνίου, την πρώην διευθύντρια της δομής Βόλου και ακόμη έναν πρώην υπεύθυνο στο ΔΣ της Κιβωτού.