View this post on Instagram

Εγω μιλησα στους συμπατριωτες μου Λαρισαιους στην δικη μας «γλωσσα»στο βιντεακι που ετοιμασε η τοπικη μας εφημεριδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ετσι οπως εγινε ο κοσμος ,σαν ασανσερ ατομα 6 η παραμικρη κινηση του καθενος επηρεαζει τους αλλους 5. Δεν υπαρχουν περιθωρια να κινειται ο καθενας οπως θελει. Δεν επιτρεπονται οι αντικοινωνικοι αυτοσχεδιασμοι. Η πανδημια απαιτει κοινα αντανακλαστικα! Στηριζουμε ο ενας τον αλλον μενοντας σπιτι.Αυτη η καραντινα ισως χρειαστει να ειναι πιο μακρα απο οσο νομιζουμε. καλημερα σε ολους μας! Μια καινουργια μερα ξημερωσε στον Πλανητη μας!!