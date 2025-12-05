Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση λόγω της κακοκαιρίας Byron

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Τα σχολεία στην Αττική έκλεισαν μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και αφού είχε προηγηθεί διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρια Byron θα έχει έντονα φαινόμενα.

Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε πολλούς δήμους της χώρας.

Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

-Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

-Δήμος Διον Ολύμπου

-Δήμος Κατερίνης

-Δήμος Ρόδου

-Δήμος Κάσου

-Δήμος Τήλου

-Δήμος Σύμης

-Δήμος Καστελόριζου

-Δήμος Ανατολικής Μάνης

-Δήμος Ευρώτα

-Δήμος Μονεμβασιάς

-Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου κλειστά θα είναι και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.