Κλειστή η Ομήρου στο κέντρο: ΤΕΕΜ ελέγχουν ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αστυνομικοί και πυροσβέστες βρίσκονται αυτή την ώρα στην οδό Ομήρου
ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29.01.2026) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από ύποπτη μοτοσικλέτα έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κινητοποίηση των πυροτεχνουργών ξεκίνησε όταν μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα, ακριβώς έξω από το κτίριο που στεγάζει την Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα, κίνησε τις υποψίες των υπευθύνων ασφαλείας.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, όπου ήταν παρκαρισμένο το όχημα.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση σε οχήματα και πεζούς.

Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει πλήρως την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διεξάγεται με δυσκολία, καθώς ο έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ακολουθούν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για ανάλογα περιστατικά σε ευαίσθητους στόχους.

