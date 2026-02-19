Κολωνάκι: Καταδικάστηκε σε 20 μήνες και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας η τραγουδίστρια που πήρε σβάρνα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 3 μήνες, επέβαλε το δικαστήριο στην τραγουδίστρια γνωστού έντεχνου συγκροτήματος, η οποία τα ξημερώματα της Τρίτης πήρε σβάρνα 5 αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, προκαλώντας τους σημαντικές φθορές.

Η 36χρονη που εκτός από τραγουδίστρια, δήλωσε και δασκάλα tai chi, κάθισε σήμερα (19/2/2026) εκ νέου στο εδώλιο, μετά την προχθεσινή αναβολή της δίκης της, κατηγορούμενη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κολωνάκι και καταδικάστηκε και για τις δύο κατηγορίες.

Απολογούμενη, ζήτησε συγνώμη από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και ανακουφισμένη που δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο. «Δόξα τω Θεω», είπε που δεν προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου και δήλωσε πως είχε πιει μόνο ένα ποτό, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Προέδρου.

«Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό», ανέφερε η δικαστική λειτουργός, καθώς μετά από αλκοτέστ, το αλκοόλ στο αίμα της μετρήθηκε 0,83 mg/l.

Η 36χρονη δήλωσε την πρόθεση να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων ΙΧ, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι ένιωθε καλά και γι’ αυτό έπιασε στα χέρια της το τιμόνι.

Η ίδια δήλωσε ότι νωρίτερα είχε καταναλώσει ένα ποτό με παρέα στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη τραγουδίστρια απέδωσε την υψηλή τιμή του αλκοόλ που ανιχνεύθηκε στο αίμα της, στο γεγονός ότι ήταν νηστική, λαμβάνοντας εκ νέου παρατήρηση από την Πρόεδρο, η οποία της επεσήμανε ότι το φαγητό δεν επηρεάζει τις τιμές του αλκοόλ στο αίμα.

Τέλος, η τραγουδίστρια απέδωσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος της στον… ξαφνικό στομαχόπονο που ένιωσε.