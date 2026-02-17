Συμβαίνει τώρα:
Κολωνάκι: Μεθυσμένη γνωστή τραγουδίστρια πήρε «αμπάριζα» 5 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, με τους ιδιοκτήτες να αντικρίζουν αργότερα τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα , Κλαούντιο Σούμπασι

Αναστάτωση προκάλεσε μία 36χρονη γυναίκα που οδηγώντας μεθυσμένη, πήρε 5 παρκαρισμένα αυτοκίνητα παραμάζωμα, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα στο Κολωνάκι

H γυναίκα που σύμφωνα με πληροφορίες είναι τραγουδίστρια, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026) στο Κολωνάκι, αφού οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ αρκετά παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα προκαλώντας υλικές ζημιές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία για κάποιον τραυματισμό.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να αντικρίζουν αργότερα τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους, από την τρελή πορεία της 36χρονης γυναίκας.

 

kolonaki kolonaki

kolonaki

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην οδηγό, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,78 mg/l και τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο.

Η 36χρονη, συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μόλις συνέλθει, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

