Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη των βιαστών της 12χρονης – Ο αδερφός της κλώτσησε και χαστούκισε κατηγορούμενο

Αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την άγρια κακοποίηση και την εκπόρνευση της 12χρονης από τον Κολωνό. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης μετά από σχετικό αίτημα κάποιων συνηγόρων υπεράσπισης.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε η μητέρα της ανήλικης από τον Κολωνό, καθώς μετά την εισαγγελική έφεση κατά της αθώωσής της για μαστροπεία της κόρης της, δικάζεται στο Εφετείο από μηδενική βάση για το βαρύ κακούργημα. Αντίθετα ο καταδικασμένος σε ισόβια για το βιασμό και τη μαστροπεία της 12χρονης Η.Μ. δε μετήχθη από τις φυλακές Γρεβενών και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορό του.

Ένταση με κλωτσιές και προπηλακισμούς έξω από το δικαστήριο

Ένταση προκλήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο του Εφετείου, όταν κατά την έξοδο των κατηγορουμένων, οι συγκεντρωμένοι προπηλάκισαν έναν από τους κατηγορούμενους λίγα μέτρα πιο μακριά από το Εφετείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός της 12χρονης επιτέθηκε σε βάρος του με κλωτσιές ενώ φέρεται και να τον χαστούκισε.

Οι ποινές στην πρώτη δίκη

Πρωτόδικα για την πρωτοφανή και άκρως σοκαριστική υπόθεση συστηματικής κακοποίησης ενός 12χρονου παιδιού καταδικάστηκαν ο 53χρονος, ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ στον Κολωνό Η.Μ. σε ισόβια και 27 χρόνια κάθειρξη, για βιασμό ανηλίκου, μαστροπεία και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, ο επονομαζόμενος «Μιχάλης» για μαστροπεία σε 18 χρόνια κάθειρξη, ενώ η μητέρα της ανήλικης κρίθηκε ένοχη μόνο για εκβίαση, της επιβλήθηκε ποινή 20 μηνών και βγήκε από τη φυλακή. Σε βάρος της όμως εκκρεμεί εισαγγελική έφεση και σε δεύτερο βαθμό είναι και πάλι αντιμέτωπη με το αδίκημα της μαστροπείας και κατά συνέπεια με πολύ μεγαλύτερες ποινές.

Για τους 15 κατηγορουμένους που κακοποίησαν σεξουαλικά το παιδί και κατηγορήθηκαν για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη έναντι αμοιβής, το δικαστήριο επέβαλε ποινές που ξεκινούν από 13 μήνες και φτάνουν τα 7 έτη με αναστολή. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε κάποιους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ για άλλους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις έως 25 χιλιάδες ευρώ.

Η δεύτερη δίκη για 17 κατηγορούμενους κακοποιητές

Για τη σοκαριστική υπόθεση, σχηματίστηκε και δεύτερη δικογραφία για ακόμη 17 φερόμενους ως κακοποιητές του ανήλικου κοριτσιού, οι οποίοι προέκυψαν μέσα από τις διαδοχικές καταθέσεις του άτυχου κοριτσιού στις Αστυνομικές αρχές για τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια μαστροπών και κακοποιητών της. Από τους 17, πρωτόδικα καταδικάστηκαν οι 11 και από αυτούς οι τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή με ποινές κάθειρξης 12 ετών. Στους υπόλοιπους έξι δόθηκε αναστολή έως την έφεση, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος είναι φυγόδικος. Οι ποινές που επεφύλαξε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε βάρος τους είναι από 4 έτη φυλάκισης έως και 12 χρόνια κάθειρξης. Συγκεκριμένα, τρεις καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη 12 ετών και χρηματική ποινή 10 χιλιάδων ο καθένας, ένας σε 8ετή κάθειρξη, τρεις σε κάθειρξη 7 ετών, ένας σε κάθειρξη έξι ετών, σε δύο επιβλήθηκε ποινή 5 ετών και σε έναν φυλάκιση 4 ετών.

Έξω από το Εφετείο Αθηνών συγκεντρώθηκε κόσμος, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του στην ανήλικη, ενώ στο σημείο υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία, για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η ανήλικη παραμένει εκτός Αττικής, με την επιμέλεια να διατηρείται κατόπιν απόφασης της Εισαγγελίας Ανηλίκων στη θεία της, που κατοικεί με την οικογένειά της και την ανήλικη στη Λευκάδα.