Κολωνός: Δυο νεκροί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Έχουν απομακρυνθεί ένοικοι και από γειτονικό διαμέρισμα της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
Βασίλης Σακουλέβας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Άργους στον Κολωνό τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.04.2026) με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τη φωτιά νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που εντοπίστηκαν χωρίς στις αισθήσεις τους στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Κολωνό. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα είναι γύρω στα 50, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για αδέλφια. 

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία κατέληξε εκεί, έχοντας σοβαρά εγκαύματα, ενώ η δεύτερη γύρω στα 80 μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας άνδρας. 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν απομακρυνθεί ένοικοι και από γειτονικό διαμέρισμα της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

 

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

