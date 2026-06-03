Καλαμπάκα: Οχιά δάγκωσε 64χρονο και κινδύνεψε η ζωή του – «Αν δεν πήγαινα ξανά στον γιατρό η κατάσταση θα ήταν άσχημη»

Από ένα δάγκωμα οχιάς στο χέρι κινδύνευσε σοβαρά η ζωή ενός 64χρονου άνδρα από την Καλαμπάκα. Ο 64χρονος που νοσηλεύτηκε για 3 μέρες στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν.

Η περιπέτεια του 64χρονου άνδρα ξεκίνησε ένα πρωινό πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του έβαλε το χέρι του μέσα σε μία εργαλειοθήκη και ξαφνικά ένιωσε έναν πόνο.

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Ο ίδιος θεώρησε ότι τον τραυμάτισε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο που βρισκόταν στην εργαλειοθήκη, όμως τελικά ο πόνος προήλθε από δάγκωμα οχιάς που βρισκόταν μέσα σε αυτήν.

Πήγε στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, όμως δεν ανέφερε ότι τον δάγκωσε οχιά, καθώς δεν το γνώριζε. Επέστρεψε στο σπίτι του, όμως ο πόνος μεγάλωνε. Όταν επέστρεψε στο Κέντρο Υγείας, ο γιατρός αντιλήφθηκε το δάγκωμα και του ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ο 64χρονος αναγκάστηκε να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί για 3 μέρες στη ΜΕΘ.

Σήμερα ο 64χρονος άνδρας έχει επιστρέψει στο σπίτι του, είναι καλά στην υγεία του και μιλάει στο newsit.gr για όσα συνέβησαν:

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«Βρισκόμουν σε ένα κλειστό χώρο, σε μια αποθήκη μικρή. Πήγα να πάρω ένα εργαλείο από την εργαλειοθήκη. Και όταν έβαλα το χέρι μου μέσα ένιωσα ότι από κάποιο εργαλείο κόπηκα στο δάχτυλο το μικρό. Μετά από μισή ώρα άρχισε ένας πόνος δυνατός. Και πήγα στο ΕΣΥ. Μου δώσανε μια συνταγή για τέτανο.

Πήγα στο σπίτι, άρχισε να πονάει περισσότερο. Ήταν σαν δύο τσιμπηματάκια, σαν να έγιναν από κουνούπι.

Πήγα ξανά το βράδυ στο ΕΣΥ. Τότε αυτός ο γιατρός με πήρε χαμπάρι. Μου ζήτησε πληροφορίες. Το κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι ήταν τσίμπημα από οχιά.

Με έστειλε γρήγορα στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε να μπω στη ΜΕΘ. Με διασωλήνωσαν και άρχισαν μετά από κάποια ώρα τα τεστ για να κάνω τον αντιοφικό ορό. Αν δεν πήγαινα ξανά στο ΕΣΥ να με ξαναδεί ο γιατρός, τότε ίσως και η κατάσταση να ήταν άσχημη.

Το δηλητήριο θα πήγαινε στην καρδιά και την άλλη μέρα, όλο το χέρι το αριστερό είχε μαυρίσει.

Τώρα ευτυχώς είμαι καλά, έχω άριστη υγεία και έχω γυρίσει στην καθημερινότητα μου».