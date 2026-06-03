Ελλάδα

Βόλος: «Ξαναχτύπησε» ο Κάμελ – Επιτέθηκε σε περαστικό στη συνοικία των Παλαιών

Νέα αναφορά στις αρχές για επεισόδιο καταμεσής του δρόμου
Ο επονομαζόμενος «Κάμελ» στον Βόλο
Ο επονομαζόμενος «Κάμελ» στον Βόλο συνοδεία αστυνομικών / πηγή φωτογραφίας taxydromos.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (03.06.2026) στον Βόλο. Ένας πεζός κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον επονομαζόμενο «Κάμελ», γνώριμο στην αστυνομία για παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον «Κάμελ» και να έκανε αναφορά στην αστυνομία στον Βόλο και συγκεκριμένα στη συνοικία των Παλαιών.

Μετά την αναφορά του περιστατικού στο «100», δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.

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