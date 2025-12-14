Συμβαίνει τώρα:
Κολωνός: Σοβαρά τραυματίας οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) στην περιοχή του Κολωνού.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η μηχανή κινούμενη στον Κολωνό και επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.

Ελλάδα
