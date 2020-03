Με ένα tweet η Κομισιόν εκφράζει την πλήρη στήριξη στην Ελλάδα για τα όσα διαδραματίζονται στα σύνορα, όχι μόνο της χώρα μας, αλλά και την Ευρώπης.

“Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας να διαχειριστεί. Είναι και ευθύνης της Ευρώπης επίσης. Και θα το διαχειριστούμε με ομαλό τρόπο, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα”, αναφέρεται στο tweet της Κομισιόν.

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.



And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination.