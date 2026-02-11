Κομοτηνή: Έκλεψε κοσμήματα από κατάστημα και έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει

Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η προσπάθεια ληστείας στην Κομοτηνή, όταν μία γυναίκα πιάστηκε στα πράσα να κλέβει και για να ξεφύγει έριξε οξύ στην υπάλληλο.

Η γυναίκα, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 10.02.2026, αφού είχε μπει σε κατάστημα στην Κομοτηνή και προσπάθησε να κλέψει κοσμήματα. Η υπάλληλος την κατάλαβε και τότε η γυναίκα του έριξε οξύ για να ξεφύγει, τραυματίζοντάς την.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην προσπάθεια της υπαλλήλου να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει υδροχλωρικό οξύ, ψεκάζοντάς την στο πρόσωπο.

Στην κατοχή της συλληφθείσας βρέθηκαν, εκτός από το δοχείο με το οξύ, ναρκωτικά δισκία και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ τα κλεμμένα κοσμήματα επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτρια.

«Ίσως είχε πάρει ναρκωτικά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μάρτυρας των όσων έγιναν στο κατάστημα στην Κομοτηνή, μίλησε στο Live News.

«Μπήκε μία γυναίκα στο μαγαζί και πήγε προς τα κοσμήματα. Ρωτούσε πόσο κοστίζουν τα κοσμήματα και αν είναι χρυσά. Δοκίμασε και δυο-τρία. Ξαφνικά έβγαλε από μία σακούλα ένα πορτοκαλί μπουκάλι, που είχε υδροχλωρικό οξύ και το έριξε στην υπάλληλο. Η υπάλληλος γύρισε το κεφάλι της και βγήκε έξω. Η δράστις προσπάθησε να πάρει κοσμήματα και να φύγει, όμως την έπιασαν οι άλλοι καταστηματάρχες. Την κρατούσαν τρεις άντρες με το ζόρι, είχε πολλή δύναμη, ίσως είχε πάρει ναρκωτικά, έκανε περίεργες κινήσεις. Έλεγε: «Αφήστε με, έχω 4 παιδιά, παίρνω χάπια». Ήρθε η αστυνομία και την συνέλαβε, μάλιστα οι αστυνομικοί είπαν ότι είχε μαχαίρι στην τσέπη της.

Η πωλήτρια πήγε στο νοσοκομείο, γιατί παρότι γύρισε το κεφάλι της όταν της πέταξε το οξύ, πήγε και στα μάτια. Όμως είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι. Η γυναίκα με το οξύ δε είχε ξαναπάει στο κοσμηματοπωλείο, αλλά τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στην αγορά της Κομοτηνής, έμπαινε στα καταστήματα και κοιτούσε τα κοσμήματα. Φορούσε κουκούλα, όμως τα χαρακτηριστικά της φαίνονται από τις κάμερες του καταστήματος. Μιλούσε καλά ελληνικά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη την 10-2-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1- δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι. Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».