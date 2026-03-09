Συμβαίνει τώρα:
Κομοτηνή: Βρέθηκαν 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου άνδρα που διέμενε παράνομα στη χώρα

Η ποσότητα εστάλη στο Χημείο όπου διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ισχυρό κανναβιδοειδές
Κατασχέθηκε ισχυρό συνθετικό ναρκωτικό στην Κομοτηνή
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Σημαντικό «χτύπημα» κατάφερε η Δίωξη Ναρκωτικών Κομοτηνής. «Ξετρύπωσε» 11 κιλά από ισχυρό συνθετικό ναρκωτικό. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα.

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Κομοτηνής να οδηγεί στη Θεσσαλονίκη ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας σάκος που περιείχε 6 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα ισχυρού συνθετικού κανναβινοειδούς ναρκωτικού, συνολικού βάρους 11 κιλών και 180 γραμμαρίων.

Ο άνδρας συνελήφθη τέλη Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για «παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών».

Η ποσότητα εστάλη στο Χημείο, όπου διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ισχυρό κανναβιδοειδές.

Επιπλέον, όπως προέκυψε ο δράστης παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Την προανάκριση έκανε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

