Κόνιτσα: Τραγικός θάνατος 80χρονου – Έπεσε από ύψος και καρφώθηκε σε κάγκελα

Άδοξο τέλος είχε ένας 80χρονος σε χωριό της Κόνιτσας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον κήπο του σπιτιού έπεσε από ύψωμα και καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα χαμηλότερης περίφραξης.

Ο 80χρονος βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του στο χωριό Πουρνιά στην Κόνιτσα, όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υποχώρησε ξύλινο κιγκλίδωμα στο οποίο στηριζόταν.

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Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από υπερυψωμένο σημείο, καταλήγοντας πάνω στα αιχμηρά σιδερένια κάγκελα της περίφραξης, που βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο.

Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο, συγκλονισμένη ειδοποίησε την αστυνομία.

Αυτήν την ώρα διεξάγεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.