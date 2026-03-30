Κωνσταντίνος Φλώρος: Ένοχος για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου – Τέσσερα χρόνια φυλάκιση με αναστολή η ποινή του

Το δικαστήριο παρά την εισαγγελική πρόταση για μη χορήγηση ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα, κατά οριακή πλειοψηφία 4-3, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου
Δίκη του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενος από τους "Σπαρτιάτες", Κωνσταντίνου Φλώρου για βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ένοχος για το ξυλοδαρμό του βουλευτή Βασίλη Γραμμένου κρίθηκε ομόφωνα, το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026) ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλωρος.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών καταδίκασε τον πρώην «Σπαρτιάτη», σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με αναστολή, κατά πλειοψηφία και καταβολή δικαστικών εξόδων 1.600 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος δικάστηκε για «άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του» καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Απριλίου του 2024 έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, γρονθοκόπησε τον Βασίλη Γραμμένο.

Το δικαστήριο παρά την εισαγγελική πρόταση για μη χορήγηση ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα, κατά οριακή πλειοψηφία 4-3, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ρίχνοντας στα μαλακά των ανεξάρτητο βουλευτή.

Ο εισαγγελέας είπε ότι ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και τόνισε ότι «η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος». Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος στην απολογία του αναφέρθηκε σε «απερισκεψία» και «λάθος αντίδραση του» εξαιτίας, όπως τόνισε, της «απρόκλητης επίθεσης για τη μητέρα μου» από το θύμα.

Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά - Απολογείται την Παρασκευή
Εμφανίστηκε αυτοβούλως και μετά αφέθηκε ελεύθερος - Για τη δολοφονία έχει ήδη προφυλακιστεί ο 19χρονος φίλος του θύματος και ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον Κλεομένη
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
