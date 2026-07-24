Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Σλοβιάνσκ

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία»
Υπουργείο Εξωτερικών
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία καταδικάζει την επίθεση της Ρωσίας στο Προξενείο της Λετονίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση από το υπουργείο Εξωτερικών στο «Χ» για επίθεση από την Ρωσία, η Ελλάδα στέκεαι σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», προσθέτει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
251
107
106
98
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η δεξίωση για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω κακοκαιρίας – 1700 οι προσκεκλημένοι
Η καθιερωμένη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα γίνει στο σαλόνι του πρώτου ορόφου
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα – Είστε κατώτερος των περιστάσεων
Μητσοτάκης σε Δούρου: Όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση - Ο διάλογος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία διέκοπτε διαρκώς την ομιλία του
Μητσοτάκης
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
61
Newsit logo
Newsit logo