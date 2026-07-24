ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Σλοβιάνσκ

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία καταδικάζει την επίθεση της Ρωσίας στο Προξενείο της Λετονίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση από το υπουργείο Εξωτερικών στο «Χ» για επίθεση από την Ρωσία, η Ελλάδα στέκεαι σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία.

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«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Greece strongly condemns tdy’s Russian attack on the Latvian Honorary Consulate in Sloviansk which resulted in the tragic loss of human lives leaving many more injured.Our thoughts go to their families.



We stand in full solidarity w/ Latvia & Ukraine #StandwithUkraine pic.twitter.com/LWOWhMdAdx — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 24, 2026

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», προσθέτει.