Κορινθία: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε πευκοδάσος στο Ζευγολατιό – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 28.04.2026, για φωτιά που ξέσπασε στο Ζευγολατιό στην Κορινθία. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε πευκοδάσος στο Ζευγολατιό Κορινθίας με την πυροσβεστική να δίνει μάχη για να την περιορίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ δυνάμεις παραμένουν για να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.