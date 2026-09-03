Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συρμό του Προαστιακού

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (3/9/2026) γύρω στις 06:15 αφού άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συρμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Για την ανάσυρση του άνδρα από τον προαστιακό στην Κόρινθο άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026.