Κόρινθος: «Εγώ τη βρήκα νεκρή, την σκουντούσα και δεν αντιδρούσε» λέει ο δάσκαλος χορού της 19χρονης φοιτήτριας που πέθανε ξαφνικά

Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι της 19χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της εντελώς ξαφνικά στο Σοφικό Κορινθίας.

«Εγώ τη βρήκα νεκρή» λέει στο newsit.gr ο δάσκαλος του χορού που συνοδευε την 19χρονη φοιτητρια σε φεστιβάλ χορού που ήταν προγραμματισμένο να γίνει.

Η άτυχη κοπέλα που γι αυτήν το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο ξαφνικά σπούδαζε στα Γιάννενα και αγαπούσε πολύ το χορό.

«Πήγαμε στο πάρτι της Παρασκευής, χορέψαμε και ξαπλώσαμε. Το πρωινό ήταν μέχρι τις 10:00 το πρωί μετά έκλεινε και πριν κοιμηθούμε μας είπε να μην την ξυπνήσουμε το πρωί για να έρθει στο πρωινό γιατί προτιμούσε να κοιμηθεί. Μέναμε όλοι μαζί σ’ ένα εξάκλινο δωμάτιο που είχε κουκέτες. Έτσι λοιπόν οι πέντε πήγαμε για πρωινό αλλά η Μαριλένα δεν είχε έρθει», λέει ο δάσκαλος της 19χρονης.

Όπως ισχυρίζεται, οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το πρωινό γεύμα της ομάδας ήταν δραματικές και όλοι είχαν παγώσει όταν διαπίστωσαν πως η Μαριλένα δεν αντιδρούσε όταν προσπάθησαν να την ξυπνήσουν.

«Πήγαμε να φάμε πρωινό εμείς και καθώς γυρίσαμε όλοι μαζί πίσω, πήγα να την ξυπνήσω αλλά αυτή δεν αντιδρούσε, την σκουντούσα και πάλι τίποτα. Άρχιζα να μετράω από πάνω της δυνατά, one, two, three έτσι όπως όταν κάνουμε μάθημα για να την ξυπνήσω και πάλι δεν αντιδρούσε. Κάποια στιγμή προσπαθούσα να βρω σφυγμό αλλά δεν έβρισκα και όταν πήγα να τη σηκώσω η κοπέλα βρισκόταν ήδη σε νεκρική ακαμψία. Είχαν σοκαριστεί και τα άλλα κορίτσια που βρισκόταν μπροστά. Έτρεξα κατευθείαν να καλέσω βοήθεια κάποιον από εκεί που μέναμε και κατευθείαν κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία».

Στο σημείο άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη 19χρονη στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

«Ήταν πολύ χαρούμενη για το φεστιβάλ χορού»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δάσκαλος της 19χρονης η Μαριλενα ήταν πολύ χαρούμενη που συμμετείχε και αυτή σε αυτό το φεστιβάλ γιατί το ήθελε πάρα πολύ.

«Ένα σάλσα φεστιβάλ ήταν αυτό που πήγαμε το όποιο ξεκινούσε Παρασκευή και θα φεύγαμε Κυριακή απόγευμα. Η Μαριλένα ξεκίνησε το χορό φέτος τον Οκτώβρη και ήθελε πως και πως να έρθει στο φεστιβάλ. Ήταν πολύ χαρούμενη που βρισκόμασταν εκει το περίμενε με χαρά».

Οι δικοί της άνθρωποι αναμένουν τα αποτελέσματα που θα απαντήσουν στα αμέτρητα ερωτήματα που άφησε ο ξαφνικός θάνατος της 19χρονης. Η Μαριλένα ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα για ζωή.

«Δεν είχε αλλά αδέρφια ήταν μοναχοπαίδι. Σπούδαζε το κορίτσι κάτι που ήθελε πολύ. Όλοι είμαστε πολύ χάλια και ακόμη σοκαρισμενοι από αυτό που έγινε, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει», αναφέρει χαρακτηριστικά.