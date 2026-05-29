Ελλάδα

Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο – Δύο τραυματίες

Οι τραυματίες από την έκρηξη στο κέντρο ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν άμεσα στα επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου
Πυροσβεστική
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (29/05/2026) στην Κόρινθο έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια εργασιών, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι τραυματίες από την έκρηξη στο κέντρο ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν άμεσα στα επείγοντα του Νοσοκομείου στην Κόρινθο, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας μετά το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί από την έκρηξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύλλογος συγγενών θανόντων στο Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται
«Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή»
Φωτιά στο Μάτι
Newsit logo
Newsit logo