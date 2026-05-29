Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο – Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (29/05/2026) στην Κόρινθο έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια εργασιών, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι τραυματίες από την έκρηξη στο κέντρο ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν άμεσα στα επείγοντα του Νοσοκομείου στην Κόρινθο, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας μετά το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί από την έκρηξη.