Κόρινθος: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες καθώς κινούταν στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα (12/12/2025) σε συρόμενο νταλίκας που κινούνταν στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Δερβενίου στην Κόρινθο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε στο ρυμουλκούμενο μέρος της νταλίκας. Ο οδηγός ευτυχώς αντιλήφθηκε τον καπνό εγκαίρως, ακινητοποίησε το φορτηγό στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στην Κόρινθο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Από το συμβάν σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο ρυμουλκούμενο, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας μικρή καθυστέρηση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί του αυτοκινητόδρομου και όχημα της Ολυμπίας οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προστατεύοντας τα υπόλοιπα τμήματα του οχήματος ή το φορτίο από το να πάρουν και εκείνα φωτιά.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.