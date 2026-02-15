Συμβαίνει τώρα:
Κόρινθος: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανέσυρε τη σορό από τη θάλασσα
Σορός εντοπίστηκε στον Ισθμό
Korinthostv.gr

Θρίλερ με τη σορό ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 15.02.2026, η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ειδοποιήθηκε για την παρουσία σορού εντός του καναλιού του Ισθμού, σύμφωνα με το korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη σορό και προχώρησε στην ανάσυρσή της.

Σορός εντοπίστηκε στον Ισθμό
Σορός εντοπίστηκε στον Ισθμό / Korinthostv.gr

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ελλάδα
