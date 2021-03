Την ώρα που τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού είναι χιλιάδες, με την Αττική να παραμένει η μεγαλύτερη εστία υπερμετάδοσης, την ώρα που η χώρα μας καταγράφει καθημερινά αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων, την ώρα που η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πολεμική, λόγω της “εκτόξευσης” των εισαγωγών ασθενών με Covid-19, κάποιοι -δυστυχώς πολλοί- παραμένουν αδιόρθωτοι.

Από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (27.03.2021), στου Ψυρρή, περισσότερα από 200 άτομα ήταν σε στενό του Ψυρρή για… take away ποτάρες, που απολάμβαναν ο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς μάσκες. Σε έναν δικό τους… non covid μικρόκοσμο, την ώρα που συμπολίτες μας δίνουν “μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή και άλλοι τηρούν τα μέτρα του lockodown, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την επιστροφή στην κανονικότητα. Απορίας άξιο είναι το γεγονός, ότι η παρουσία της αστυνομίας ήταν ανύπαρκτη…

Ατελείωτο πάρτι και στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογες εικόνες συνωστισμού εκτυλίχθηκαν και έξω από τα παραλιακά καφέ μπαρ της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν σε όλα υπήρχαν ουρές πολιτών οι οποίοι περίμεναν για ένα ποτό.

Αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες και περιπολικά προσπαθούσαν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας συστάσεις με τα γνωστά ηχητικά μηνύματα.

«Παρακαλώ αποχωρήστε για να μην βεβαιωθούν πρόστιμα», έλεγαν στους θαμώνες οι οποίοι διαλύονταν στα… στενά όπου έσπευδαν να κρυφτούν για να αποφύγουν τα πρόστιμα. Και όταν απομακρύνονταν οι αστυνομικοί, οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, επέστρεφαν στο ίδιο σημείο όπως αναφέρει το grtimes.gr.

Ωστόσο κάποιοι δεν ήταν… τυχεροί και παρά το… κρυφτούλι στις κάθετες οδούς της Λ. Νίκης, θα κληθούν να πληρώσουν 300αρια!

Σε ένα από τα παραλιακά καφέ είχε συγκεντρωθεί, επίσης πολύς κόσμος που, όμως, στη θέα του περιπολικού έγινε… καπνός. Οι σειρήνες δεν χρειάστηκε ούτε καν να ηχήσουν…