Πάτρα: 55χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει στη θάλασσα – Τον έσωσαν αστυνομικοί και ναυαγοσώστης

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (17/07/26) στην παραλία της Πάτρας, όταν ένας 55χρονος άνδρας μπήκε στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την παραλία της Πάτρας. Όταν ο 55χρονος άνδρας έφτασε στο σημείο, είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πλαζ χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν στη θάλασσα και έβγαλαν τον άνδρα σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη.

Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης τα κατάφεραν και στη συνέχεια ο 55χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους