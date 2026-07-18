Ελλάδα

Πάτρα: 55χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει στη θάλασσα – Τον έσωσαν αστυνομικοί και ναυαγοσώστης

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος
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Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (17/07/26) στην παραλία της Πάτρας, όταν ένας 55χρονος άνδρας μπήκε στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την παραλία της Πάτρας. Όταν ο 55χρονος άνδρας έφτασε στο σημείο, είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πλαζ χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν στη θάλασσα και έβγαλαν τον άνδρα σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη.

Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης τα κατάφεραν και στη συνέχεια ο 55χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

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