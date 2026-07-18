Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκρός 19χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων, 2 τραυματίες

Ακόμα μία τραγωδία συνέβη στη Χαλκιδική αφού 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα ένα άλλο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:45, στο 37,5ο χιλιόμετρο της οδού στον δρόμο από Πολύχρονο προς Χανιώτη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του ενός οχήματος. Ο 19χρονος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επίσης τραυματίστηκαν και οι άλλοι δυο συνεπιβάτες του 19χρονου, ηλικίας 18 και 21 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Κασσανδρείας.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη.

Σημειώνεται πως μόλις πριν τρεις ημέρες είχαμε το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χαλκιδική που ξεκληρίστηκε μια οικογένεια Μολδαβών, με πατέρα, μητέρα και βρέφος να χάνουν τη ζωή τους, ενώ η 7χρονη κόρη τους δίνει μάχη σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.