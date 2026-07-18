Πολυάραβος: Γνωρίστε το αδούλωτο χωριό της Μάνης όπου γράφτηκε το «Βατερλώ» των Οθωμανών

Ένα νέο βίντεο – ντοκιμαντέρ αναδεικνύει έναν σχεδόν άγνωστο οικισμό της Μάνης, ο οποίος, παρά την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τη Βάθεια, παραμένει εκτός τουριστικού χάρτη.

Μέσα από εικόνες εγκατάλειψης — πέτρινα σπίτια σε ερείπια, σιωπηλά σοκάκια και μια εκκλησία που στέκει χωρίς στέγη μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές — καταγράφεται η αργή ερήμωση μιας περιοχής της Μάνης, που κάποτε έσφυζε από ζωή.

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Το βίντεο δεν περιορίζεται στην καταγραφή του τοπίου. Αναδεικνύει τη βαθιά ιστορική σημασία της ευρύτερης περιοχής, εστιάζοντας στη Μάχη του Πολυάραβου (28 Αυγούστου 1826), όπου περίπου 2.000 Μανιάτες απέκρουσαν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασά, προκαλώντας μία από τις πιο καθοριστικές ήττες του στην προσπάθειά του να καταλάβει τη Μάνη.

Ο τόπος αυτός, αν και σήμερα μοιάζει ξεχασμένος, συνδέεται άμεσα με μια ιστορική πραγματικότητα αντίστασης και ανεξαρτησίας — ένα «άγνωστο Βατερλώ» για τους Οθωμανούς.

Το βίντεο επιχειρεί να φέρει στο φως αυτή τη λιγότερο προβεβλημένη πτυχή της Μάνης, συνδυάζοντας το φυσικό τοπίο με την ιστορική μνήμη.