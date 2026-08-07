Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων: Το αδιαχώρητο σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής και υψηλές πληρότητες στα ΚΤΕΛ, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του μήνα αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο (08.06.2026).

Η έξοδος των αδειούχων αποτυπώνεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) τόσο στα λιμάνια όσο και στα ΚΤΕΛ, με οικογένειες, παρέες και εκδρομείς να αναχωρούν για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, αξιοποιώντας το Σαββατοκύριακο για την έναρξη των θερινών τους διακοπών.

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Πάνω από 40.000 επιβάτες προς τα νησιά

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 47 αναχωρήσεις πλοίων από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν 26 αναχωρήσεις, από τη Ραφήνα 11 και από το Λαύριο 8, ενώ τα πλοία σε ορισμένες περιπτώσεις αναχωρούν με διαφορά μόλις λίγων λεπτών.

Ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών που θα αναχωρήσουν σήμερα για τα ελληνικά νησιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 40.000.

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Η εικόνα στον Πειραιά είναι από το πρωί ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με αυξημένη προσέλευση επιβατών και οχημάτων.

Οι Κυκλάδες παραμένουν ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς, ενώ υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για τα Δωδεκάνησα, τα Επτάνησα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την ομαλή επιβίβαση των επιβατών και τη διευκόλυνση της αναχώρησης των πλοίων.

Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι την ίδια ώρα και η κίνηση στα ΚΤΕΛ.

Από τις 07:00 το πρωί πραγματοποιούνται πυκνά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, σε αρκετές περιπτώσεις ανά μία ώρα, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν αναμένεται να κορυφωθεί το νέο κύμα αναχωρήσεων.

Για αρκετούς ταξιδιώτες, τα υπεραστικά λεωφορεία παραμένουν μια πιο οικονομική επιλογή για ολιγοήμερες αποδράσεις εκτός Αττικής.

Ουρές και αναμονή στους Ευζώνους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα βόρεια σύνορα της χώρας, με ουρές οχημάτων να έχουν σχηματιστεί στο Τελωνείο Ευζώνων.

Στην έξοδο, η αναμονή ξεπερνά κατά διαστήματα τα 20 με 25 λεπτά, παρά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων.

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας έχουν ανοίξει 11 πύλες εισόδου, ωστόσο η αυξημένη ροή οχημάτων εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις αρχές Αυγούστου ο αριθμός των διελεύσεων έχει ξεπεράσει τις 45.000, καθώς σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών από χώρες των Βαλκανίων επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρνές διακοπές του.