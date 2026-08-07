Ελλάδα

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων: Το αδιαχώρητο σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Πάνω από 40.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα, Παρασκευή (07.08.2026) για τα νησιά - Υψηλές πληρότητες στα υπεραστικά λεωφορεία και ουρές στους Ευζώνους
Αδειούχοι Αυγούστου, λιμάνι Πειραιά
Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά (Πηγή φωτογραφίας: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINSSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής και υψηλές πληρότητες στα ΚΤΕΛ, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του μήνα αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο (08.06.2026).

Η έξοδος των αδειούχων αποτυπώνεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) τόσο στα λιμάνια όσο και στα ΚΤΕΛ, με οικογένειες, παρέες και εκδρομείς να αναχωρούν για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, αξιοποιώντας το Σαββατοκύριακο για την έναρξη των θερινών τους διακοπών.

Πάνω από 40.000 επιβάτες προς τα νησιά

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 47 αναχωρήσεις πλοίων από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν 26 αναχωρήσεις, από τη Ραφήνα 11 και από το Λαύριο 8, ενώ τα πλοία σε ορισμένες περιπτώσεις αναχωρούν με διαφορά μόλις λίγων λεπτών.

Ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών που θα αναχωρήσουν σήμερα για τα ελληνικά νησιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 40.000.

Η εικόνα στον Πειραιά είναι από το πρωί ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με αυξημένη προσέλευση επιβατών και οχημάτων.

Οι Κυκλάδες παραμένουν ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς, ενώ υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για τα Δωδεκάνησα, τα Επτάνησα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την ομαλή επιβίβαση των επιβατών και τη διευκόλυνση της αναχώρησης των πλοίων.

Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι την ίδια ώρα και η κίνηση στα ΚΤΕΛ.

Από τις 07:00 το πρωί πραγματοποιούνται πυκνά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, σε αρκετές περιπτώσεις ανά μία ώρα, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν αναμένεται να κορυφωθεί το νέο κύμα αναχωρήσεων.

Για αρκετούς ταξιδιώτες, τα υπεραστικά λεωφορεία παραμένουν μια πιο οικονομική επιλογή για ολιγοήμερες αποδράσεις εκτός Αττικής.

Ουρές και αναμονή στους Ευζώνους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα βόρεια σύνορα της χώρας, με ουρές οχημάτων να έχουν σχηματιστεί στο Τελωνείο Ευζώνων.

Στην έξοδο, η αναμονή ξεπερνά κατά διαστήματα τα 20 με 25 λεπτά, παρά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων.

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας έχουν ανοίξει 11 πύλες εισόδου, ωστόσο η αυξημένη ροή οχημάτων εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις αρχές Αυγούστου ο αριθμός των διελεύσεων έχει ξεπεράσει τις 45.000, καθώς σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών από χώρες των Βαλκανίων επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρνές διακοπές του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός «hot – dry – windy» τις επόμενες 48 ώρες: Αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς, συναγερμός σε 6 περιφέρειες
Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς
Φωτιά
Συνελήφθη 49χρονος στο Παλαιό Φάληρο για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» - Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo