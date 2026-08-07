Ελλάδα

Μαρούσι: Συνελήφθη 35χρονος με 106 συσκευασίες χασίς σε προαύλιο σχολείου

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον άνδρα μαζί με δύο ακόμη άτομα - Κατασχέθηκαν συνολικά 243 γραμμάρια χασίς
Σύλληψη Μαρούσι, διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη σε προαύλιο σχολείου στο Μαρούσι 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (Πηγή φωτογραφιών: astynomia.gr)
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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Μαρούσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατείχε ναρκωτικά και συγκεκριμένα 106 συσκευασίες με συνολικά 243 γραμμάρια χασίς, έτοιμες προς διακίνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τον 35χρονο μαζί με ακόμη δύο άτομα σε προαύλιο χώρο σχολείου. Κατά τον έλεγχο για ναρκωτικά, ο 35χρονος φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο σακούλες που περιείχαν τις συσκευασίες με χασίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις οι τρεις άνδρες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τις δύο σακούλες και, κατά τον έλεγχο, βρήκαν και κατέσχεσαν 106 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 243 γραμμάρια χασίς.

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Λίγη ώρα αργότερα, ύστερα από αναζητήσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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