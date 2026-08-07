Χανιά: Aναστέλλονται τα τακτικά ραντεβού του αγγειοχειρουργού του νοσοκομείου επειδή κλάπηκε το μηχανάκι του γιατρού

Απίστευτο και όμως συνέβη στα Χανιά! Άγνωστοι δράστες έκλεψαν την ώρα που εφημέρευε στο Νοσοκομείο Χανίων, το δίκυκλο με το οποίο μετακινούνταν ο αγγειοχειρουργός της Αγγειοχειρουργικής Μονάδας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η κλοπή σημειώθηκε έξω από την είσοδο του Νοσοκομείου Χανίων, αφήνοντας τον αγγειοχειρουργό χωρίς μεταφορικό μέσο, κάτι που προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη λειτουργία της μονάδας.

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Όπως ανέφερε ο ίδιος στο zarpanews.gr, από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου αναστέλλονται τα τακτικά ραντεβού του αγγειοχειρουργικού ιατρείου, ενώ θα πραγματοποιούνται μόνον αλλαγές τραυμάτων σε ασθενείς, αφού πλέον δεν διαθέτει μέσο μετακίνησης για να πηγαίνει στην εργασία του.

Για την απόφαση αυτή έχει ήδη ενημερωθεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ενώ ο γιατρός προχώρησε σε καταγγελία της κλοπής στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε, μάλιστα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το βράδυ της 6ης Αυγούστου σημειώθηκε και δεύτερη κλοπή στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου, κοντά στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.

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Το… τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι οι δράστες δεν αρκέστηκαν στο δίκυκλο. Μαζί έκλεψαν και το κράνος, αλλά και τα κλειδιά του σπιτιού του, τα οποία βρίσκονταν στο μηχανάκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Δευτέρα στο αγγειοχειρουργικό ιατρείο εξετάζει τον διπλάσιο αριθμό ασθενών από τον προβλεπόμενο, καθώς πραγματοποιεί 24 ραντεβού αντί για τα προβλεπόμενα 12.

«Δεν μπορώ να βάζω χρήματα από την τσέπη μου για να πηγαίνω στην εργασία μου, ούτε να αναγκαστώ να δανειστώ για να αγοράσω νέο δίκυκλο μόνο και μόνο για να μπορώ να υπηρετώ στο Νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.