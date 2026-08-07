Οι Τούρκοι συρρέουν στα ελληνικά νησιά – Οι τιμές και η βίζα τους έκαναν να «κοιτούν» στο Αιγαίο

Τα ελληνικά νησιά φαίνεται πως είναι στους τοπ προορισμούς στις προτιμήσεις των Τούρκων για να κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερη αγάπη έχουν στα νησιά απέναντι από τα παράλια.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι Τούρκοι περνούν απέναντι για λίγες ημέρες διακοπών, επιλέγοντας κυρίως τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές.

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Ένας από τους βασικούς λόγους που οι Τούρκοι προτιμούν τα ελληνικά νησιά είναι το κόστος. Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τουριστικών περιοχών της Τουρκίας έχουν κάνει πολλούς να κοιτάζουν προς την Ελλάδα, όπου θεωρούν ότι μπορούν να βρουν καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο τουρκικό δημοσίευμα, το 2023 περίπου 11,1 εκατομμύρια πολίτες της Τουρκίας ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Το 2024 ο αριθμός έφτασε τα 11,39 εκατομμύρια, ενώ για το 2025 αναφέρεται ότι άγγιξε τα 12 εκατομμύρια.

Μόνο το 2025, σύμφωνα πάντα με το ίδιο άρθρο, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι ταξίδεψαν στα νησιά της Ελλάδας. Οι συνολικές αφίξεις τους φέρεται να έφτασαν τα 2,6 εκατομμύρια, καθώς αρκετοί επισκέφθηκαν τα νησιά περισσότερες από μία φορές μέσα στη χρονιά.

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Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι περίπου 1,1 εκατομμύριο Τούρκοι έλαβαν βίζα στην πύλη εισόδου το 2025, ενώ οι δαπάνες των Τούρκων επισκεπτών μόνο στα ελληνικά νησιά υπολογίζονται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2026 εκτιμάται ότι η κίνηση μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, με βάση την άνοδο που καταγράφεται στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Η Ελλάδα επένδυσε στον τουρισμό

Σημαντικό μέρος αυτής της επιτυχίας αποδίδεται στη στρατηγική που ακολούθησε η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση του 2009. Ο τουρισμός αντιμετωπίστηκε ως ένας από τους βασικούς τομείς που θα μπορούσαν να φέρουν χρήματα από το εξωτερικό και να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φορολογία των τουριστικών επιχειρήσεων και στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και νησιά. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, στόχος ήταν να παραμείνει ανταγωνιστικό το τουριστικό προϊόν και να συγκρατηθούν οι τιμές.

Η βίζα στην πύλη έκανε πιο εύκολα τα ταξίδια

Καθοριστικός φαίνεται να ήταν και ο ρόλος και στο πρόγραμμα βίζας στην πύλη, που ξεκίνησε το 2024. Η δυνατότητα αυτή έκανε ευκολότερα τα ταξίδια για πολίτες της Τουρκίας προς συγκεκριμένα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Πόλεις όπως η Σμύρνη, το Αϊδίνιο, η Μούγλα, το Μπαλικεσίρ και η Μανίσα αποτελούν μια τεράστια αγορά σε πολύ μικρή απόσταση από τα νησιά. Έτσι, οι κάτοικοί τους μπορούν να αποφασίσουν ακόμη και για μια σύντομη απόδραση στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι.

Με το πλοίο στην Ελλάδα μέσα σε λίγη ώρα

Η μικρή απόσταση αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από πολλές τουρκικές παραθαλάσσιες περιοχές, το ταξίδι με το πλοίο προς τα απέναντι ελληνικά νησιά μπορεί να διαρκέσει από περίπου 30 έως 90 λεπτά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο, για πολλούς ταξιδιώτες δεν υπάρχει τόσο η αίσθηση ότι «πηγαίνουν στο εξωτερικό», αλλά περισσότερο ότι απλώς «περνούν στην απέναντι ακτή».

Στο δημοσίευμα δίνονται και ενδεικτικές τιμές για εισιτήρια μετ’ επιστροφής: Τσεσμέ – Χίος 50 ευρώ, Αϊβαλί – Λέσβος 45 ευρώ, Μπόντρουμ – Κως 48 ευρώ, Μαρμαρίδα – Ρόδος 95 ευρώ και Φετιγιέ – Ρόδος 85 ευρώ.

Οι υψηλές τιμές στην Τουρκία

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής στην Τουρκία έχει επηρεάσει σημαντικά και τον τουρισμό. Οι τιμές των τροφίμων, τα ενοίκια, η ενέργεια και τα έξοδα προσωπικού έχουν αυξήσει το κόστος λειτουργίας ξενοδοχείων και εστιατορίων, το οποίο τελικά περνά στον πελάτη.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει επίσης ότι η πορεία της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας έχει κάνει τις τιμές στην Τουρκία ιδιαίτερα υψηλές όταν υπολογίζονται σε ευρώ ή δολάρια.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον καφέ. Σύμφωνα με το άρθρο του nefes, στο Μπόντρουμ ένας καφές μπορεί να κοστίζει περίπου 300 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 5,5 ευρώ, ενώ σε ένα ελληνικό νησί μπορεί να βρεθεί γύρω στα 3 ευρώ. Αντίστοιχες ή ακόμη μεγαλύτερες διαφορές, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν στο φαγητό και στα αλκοολούχα ποτά.

Η προσωπική εμπειρία από τη Σάμο

Ο συντάκτης περιγράφει και τη δική του πρόσφατη εμπειρία από διακοπές στη Σάμο. Όπως αναφέρει, ταξίδεψε στο νησί με φίλους και έμεινε σε ένα μικρό ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα.

Για τρεις διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο αναφέρει ότι πλήρωσαν 17.000 τουρκικές λίρες, ενώ για δέκα γεύματα δύο ατόμων μέσα σε τέσσερις ημέρες δαπάνησαν περίπου 16.000 λίρες. Μαζί με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα υπόλοιπα έξοδα του ταξιδιού, το συνολικό κόστος έφτασε, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου τις 43.000 λίρες.

Συγκρίνει μάλιστα το ποσό με τις διακοπές φίλου του σε ξενοδοχείο all inclusive στη Μαρμαρίδα. Όπως γράφει, για τρεις νύχτες ο φίλος του πλήρωσε περίπου 70.000 λίρες και, μαζί με τη μετακίνηση από την Άγκυρα, το συνολικό κόστος ξεπέρασε τις 80.000 λίρες.

«Το σημαντικότερο είναι η τιμή»

Για τον Τούρκο αρθρογράφο, λοιπόν, η σημαντικότερη εξήγηση είναι απλή: η τιμή σε σχέση με την ποιότητα. Όταν ένας ταξιδιώτης θεωρεί ότι μπορεί να περάσει καλύτερα πληρώνοντας λιγότερα χρήματα, είναι φυσικό να επιλέξει αυτή τη λύση.

Υπάρχει όμως, όπως υποστηρίζει, και ένας ακόμη παράγοντας που δεν μετριέται εύκολα σε αριθμούς. Είναι η ατμόσφαιρα που συναντά κάποιος στις διακοπές του. Ο ίδιος περιγράφει θετικά την εμπειρία του στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην ευγένεια, στη χαλαρή διάθεση και στους ανθρώπους που διασκεδάζουν, τραγουδούν και χορεύουν.

Για τον ίδιο, όλα αυτά μαζί εξηγούν γιατί όλο και περισσότεροι κάτοικοι της Τουρκίας κοιτούν προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουν πού θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.