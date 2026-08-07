Σαμοθράκη: «Είχε νερό στα πνευμόνια, της δώσαμε οξυγόνο» – Η διάσωση Ιταλίδας τουρίστριας από 21χρονο ναυαγοσώστη

Αίσιο τέλος είχε στη Σαμοθράκη η διάσωση ηλικιωμένης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε στην Παχιά Αμμο και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Καθοριστική ήταν η επέμβαση του 21χρονου ναυαγοσώστη Κωνσταντίνου Γούδα, ο οποίος έσπευσε με σκάφος στο σημείο και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Η διάσωση στη Σαμοθράκη ήταν η πρώτη στην οποία συμμετείχε ο νεαρός ναυαγοσώστης στα τρία χρόνια που εργάζεται στο επάγγελμα. Η τουρίστρια είχε προηγουμένως απομακρυνθεί μαζί με τον σύζυγό της από την οριοθετημένη περιοχή κολύμβησης, σε σημείο που, όπως εξηγεί ο ίδιος, έχει μεγάλο βάθος, ρεύματα και αυξημένη επικινδυνότητα.

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«Περίπου μισή ώρα πριν από το περιστατικό είχα προσεγγίσει με το σκαφάκι την κυρία και τον σύζυγό της», περιγράφει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κωνσταντίνος Γούδας.

Οπως λέει, το ζευγάρι είχε κινηθεί «εκτός της οριοθετημένης με σημαδούρες περιοχής» και είχε φτάσει δεξιά από τον μόλο της Παχιάς Αμμου, σε μία εσοχή.

«Είχα πάει να τους κάνω παρατήρηση και να τους ζητήσω να επιστρέψουν, εξηγώντας τους πως ήταν επικίνδυνο το να παραμείνουν εκεί».

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«Τα ρεύματα σε πετάνε πάνω στα βράχια»

Ο 21χρονος ναυαγοσώστης εξηγεί ότι το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται εκτός του άμεσου οπτικού πεδίου του πύργου και παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.

«Τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο έχουν μεγάλο βάθος και επικινδυνότητα, λόγω της ύπαρξης μίας ξέρας που δημιουργεί ρεύματα, τα οποία σε πετάνε πάνω στα βράχια και είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθείς και να γυρίσεις πίσω», αναφέρει.

Το ζευγάρι ακολούθησε αρχικά τις συστάσεις και επιχείρησε να επιστρέψει. Πριν όμως απομακρυνθεί από την εσοχή, η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο σύζυγός της και ένας ακόμη λουόμενος κατάφεραν να τη βγάλουν στην παραλία σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ ο άνδρας κολύμπησε προς τον ναυαγοσωστικό πύργο ζητώντας βοήθεια.

«Άκουσα ότι τα πνευμόνια της είχαν νερό»

Η αντίδραση του ναυαγοσώστη ήταν άμεση.

«Με το βαρκάκι πήγα στο σημείο, έλεγξα την αναπνοή της και άκουσα ότι τα πνευμόνια της είχαν νερό», περιγράφει.

«Την έβαλα σε πλάγια στάση και τη μετέφερα στον πύργο, όπου βρισκόταν ο δεύτερος ναυαγοσώστης, που με βοήθησε να τη βγάλουμε έξω και να τη μετακινήσουμε στη σκιά».

Οι δύο ναυαγοσώστες διαπίστωσαν με οξύμετρο ότι η γυναίκα παρουσίαζε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

«Της χορηγήσαμε οξυγόνο, ενώ ήδη είχαμε καλέσει το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της Καμαριώτισσας».

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

«Οπως έχω πληροφορηθεί, είναι ασφαλής», σημειώνει ο 21χρονος.

«Να μη δουλεύουμε ψυχολογικά αλλά μηχανικά»

Για τον ίδιο, το περιστατικό ήταν η πρώτη πραγματική διάσωση έπειτα από τρία χρόνια εργασίας ως ναυαγοσώστης.

Ο Κωνσταντίνος Γούδας εξηγεί ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές πρώτων βοηθειών, αλλά περιλαμβάνει και τη διαχείριση της πίεσης μιας κρίσιμης στιγμής.

«Στη σχολή μάς διδάσκουν όλα όσα μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της διάσωσης, όπως είναι και ο συναισθηματικός και ψυχολογικός φόρτος», αναφέρει.

«Προετοιμαζόμαστε να μη δουλεύουμε ψυχολογικά αλλά μηχανικά, ώστε να μην επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματά μας τη στιγμή της προσπάθειας διάσωσης».

Ο 21χρονος σπουδάζει μηχανικός στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ενώ η σχέση του με τη θάλασσα ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Υπήρξε κολυμβητής και μέλος της ομάδας πόλο της Αλεξανδρούπολης, ενώ στα 18 του απέκτησε δίπλωμα ταχύπλοου.

«Χρειάζεται να κολυμπάς με ασφάλεια και συνειδητά»

Η Παχιά Αμμος θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες της Σαμοθράκης, ωστόσο, όπως εξηγεί ο ναυαγοσώστης, η μορφολογία της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

«Είναι η πιο πολυσύχναστη παραλία, αλλά λόγω του μόλου έχει πολλά βράχια. Τις σημαδούρες τις έχουμε στα 70 μέτρα, όπου το βάθος είναι επτά μέτρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν την επικινδυνότητα της θάλασσας», σημειώνει.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία ναυαγοσωστών έχει τοποθετήσει δύο ναυαγοσώστες στην παραλία, παρότι η νομοθεσία προβλέπει έναν.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η Ιταλίδα τουρίστρια ενδέχεται να πανικοβλήθηκε ύστερα από κόπωση ή θερμική καταπόνηση.

«Η κυρία, που ευτυχώς σώθηκε, εκτιμώ πως είτε από κούραση είτε από ηλίαση έπαθε κρίση πανικού, με αποτέλεσμα να πιει αρκετό νερό και να κινδυνέψει».

Και καταλήγει με μία απλή αλλά κρίσιμη προειδοποίηση: «Χρειάζεται προσοχή, να κολυμπάς με ασφάλεια και συνειδητά».