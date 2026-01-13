Ελλάδα

10:25 Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κρίσεις 2026: Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Όλα τα ονόματα και οι αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τις φετινές κρισεις