Ελλάδα

Κρίσεις 2026: Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Όλα τα ονόματα και οι αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τις φετινές κρισεις
Αεροσκάφη
Photo / Eurokinissi

Μετά από τις έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

  • Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Υπαρχηγός ΓΕΑ
  • Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διοικητής ΔΑΕ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διοικητής ΔΑΥ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης Επιτελάρχης ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας Υπαρχηγός ΑΤΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής ΣΙ
  • Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ
  • Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας Επιτελάρχης ΔΑΥ
  • Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
94
81
78
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo