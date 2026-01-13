Συμβαίνει τώρα:
Κρίσεις 2026 – Πολεμική Αεροπορία: Οι Ταξίαρχοι που προάγονται, που έμειναν διατηρητέοι και που αποστρατεύθηκαν

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο προχώρησε σε νέες κρίσεις για τους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας
Ξίφη αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Ξίφη αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων / EUROKINISSI / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεχίζονται οι έκτακτες κρίσεις έτους 2026 – 2027 στην Πολεμική Αεροπορία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (13.01.2026) η Πολεμική Αεροπορία, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, προχώρησε σε κρίσεις για τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

Διατηρητέοι:

α. Αεράμυνας, Εμμανουήλ Πάνου του Αθανασίου

β. Υγειονομικού Ιατρούς

(1) Ιωάννη Καπίρη του Αντωνίου

(2) Αντώνιο Χειμώνα του Κωνσταντίνου

γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αθηνά Καρυδάκη του Εμμανουήλ

δ. Διοικητικό, Ηλία Ντίλη του Μιχαήλ

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Υγειονομικού Ιατρό, Νικόλαο Κουρή του Κωνσταντίνου

β. Εφοδιαστή, Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο του Παναγιώτη

Προάγονται:

Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω Ταξίαρχοι:

Υγειονομικού Ιατρός, Νικόλαος Κουρής του Κωνσταντίνου

Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη

