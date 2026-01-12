Κρίσεις 2026 – Πολεμικό Ναυτικό: Οι Αρχιπλοίαρχοι που προήχθησαν, που αποστρατεύθηκαν και που παρέμειναν διατηρητέοι

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με τις υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 και 3/Σ.3 από 11 Ιανουαρίου 2026 αποφάσεις του για τις έκτακτες κρίσεις Αρχιπλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού, αποφάσισε ως εξής:

1. «Διατηρητέους»:

(1) Μάχιμους:

α. Πιτυκάκη Κωνσταντίνο

β. Σαρρή Στέφανο

γ. Ρέτσα Ιωάννη

δ. Σταυρουλάκη Γεώργιο

ε. Στρατογιάννη Ιωάννη

στ. Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο

ζ. Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο

η. Νούσια Γρηγόριο

θ. Σαράκη Ιωάννη

ι. Λαμπίρη Δημήτριο

ια. Φώσκα Αθανάσιο

ιβ. Καραγεώργη Γεώργιο

ιγ. Χοζό Σάββα

(2) Μηχανικούς:

α. Τερπένου Σταύρο

β. Καπίρη Δημήτριο

γ. Μαντή Σπυρίδωνα

(3) Οικονομικού:

Κόκορη Αναστάσιο

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:

α. Χαρίτο Προκόπιο

β. Παντουβάκη Μιχαήλ

γ. Ασημακόπουλο Νικόλαο

δ. Μανταδάκη Διονύσιο

ε. Λαμπίρη Μιχαήλ

στ. Δημητρίου Αθανάσιο

ζ. Πολλάτο Σπυρίδωνα

η. Πηγή Περικλή

θ. Καμάρα Δημήτριο

ι. Σπανό Αθανάσιο

ια. Αθανασίου Χρήστο

(2) Μηχανικούς:

α. Κολέτση Χρήστο

β. Μαρτίνο Φραγκίσκο

γ. Παππή Ευστάθιο

(3) Υγειονομικού/Ιατρούς:

α. Κυριαζάνο Ιωάννη

β. Σταυριανόπουλο Ιωάννη

(4) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Γαϊτάνου Κωνσταντίνα

(5) Οικονομικούς:

α. Παναγιωτούνη Νικόλαο

β. Μαυρουδάκη Ιωάννη

Πηγή: OnAlert.gr