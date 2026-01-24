Κρήτη: «Δεν πιστεύω ότι του έκαναν κακό, αλλά δεν αποκλείω τίποτα, είμαστε alert» λέει ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού

Άκαρπες είναι οι έρευνες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην Κρήτη, με τις αρχές να έχουν κάνει φύλλο και φτερό περιοχές σε Χανιά και Ηράκλειο.

Ο 33χρονος γιατρός είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στα Χανιά της Κρήτης με το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου δεν έφτασε ποτέ. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται, με τις αρχές να μην έχουν καταφέρει να εντοπίσουν στοιχείο που να οδηγεί στον νεαρό.

«Δεν ξέρω τι να σας πω, όλα παίζονται τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα και εκεί που φτάσαμε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό (να του έχουν κάνει κακό), αλλά τι να σας πω, για να μην βρίσκεται πουθενά;

Ενδόμυχα δεν το πιστεύω, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Κάπου έχει χαθεί, έχει πέσει κάπου; Δεν ξέρω. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δε θα το αφήσουμε, άμα δε βρεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς».

Δεν ελπίζουμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν έχουμε. Δεν σταματάμε, είμαστε alert, δεν το συζητάω, ούτε θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα ότι μπορούμε θα κάνουμε», είπε ο πατέρας του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα.

Όσον αφορά τις πληροφορίες από την αστυνομία, ο πατέρας του 33χρονου σημείωσε: «Τίποτα, ησυχία. Καμία διασταύρωση. Τίποτα. Όπως ήμασταν στη αρχή, έτσι είμαστε και τώρα. Τα υπόλοιπα διαψεύδονται συνέχεια».