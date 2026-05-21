Ελλάδα

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση με 200 αστυνομικούς για ναρκωτικά και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο επίκεντρο 2 οικογένειες

Από τις έρευνες προέκυψε διάλογος - «φωτιά» για τις επιδοτήσεις – Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026) σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω από 200 αστυνομικοί «χτενίζουν» τα Ζωνιανά, την Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, κάνοντας έρευνα σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια και στους 3 νομούς της Κρήτης. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν πως η ΕΛΑΣ ερευνά συγκεκριμένα για ναρκωτικά 2 οικογένειες – εγκληματικές οργανώσεις που φέρεται πως συνδέονται μεταξύ τους.

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς προέκυψαν διάλογοι – «φωτιά» από κάτοικο των Ζωνιανών ενόψει ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» αλλά και του φόβου να μην υπάρξουν διαρροές ή καταστροφές πολύτιμων στοιχείων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
139
132
121
117
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η σπαρακτική ανάρτηση φίλης της 26χρονης Αρμονίας που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Ρόδο - «Κράτησες το χέρι της μαμάς σου και πετάξατε μακριά»
«Μέσα σε όλο τον πόνο που κουβαλούσες τόσα χρόνια, εσύ κατάφερνες πάντα να σκορπάς αρμονία, αγάπη και χρώμα γύρω σου» γράφει φίλη της αδικοχαμένης Αρμονίας
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο
Δεν λειτουργούσε το «κόκκινο» και προσπάθησε να αποφύγει από τη σύγκρουση είπε στην απολογία του ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο στη Ρόδο
Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές»
Ο 44χρονος οδηγός στη Ρόδο 20
Newsit logo
Newsit logo