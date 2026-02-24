Ελλάδα

Κρήτη: Μετέφερε στρώμα με πατίνι – Δείτε το βίντεο

Μοναδική η εφευρετικότητα του νεαρού από τα Χανιά
Ο νεαρός με το πατίνι και το στρώμα στα Χανιά
Ο νεαρός με το πατίνι και το στρώμα στα Χανιά

Έναν παράδοξο και άκρως επικίνδυνο τρόπο διάλεξε ένας νεαρός από τα Χανιά, ο οποίος μετέφερε με το πατίνι του ένα μεγάλο στρώμα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο νεαρός αγνοώντας τον κίνδυνο για τη ζωή του, φέρεται να κινείται με το πατίνι και το στρώμα περνώντας από τα φανάρια του Κλαδισού και κινούμενος προς την Αναγνώστου Γογονή.

Το στρώμα που είναι ένα ογκώδες αντικείμενο, σε μια απότομη κίνηση ή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους άλλους.

Δείτε το βίντεο:

Μοναδική η εφευρετικότητα του νεαρού από τα Χανιά.

