Κρήτη: Ντοκουμέντα από τη δράση της μαφίας – Οι πωλήσεις όπλων και ναρκωτικών και οι διάλογοι φωτιά

Ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για τη δράση της μαφίας στην Κρήτη - Έχουν συλληφθεί 48 άτομα που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνησης ναρκωτικών, διακίνηση οπλισμού και εκβιασμούς
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
Οι street dealers της μαφίας στην Κρήτη
Οι street dealers της μαφίας στην Κρήτη

Φωτογραφίες και βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης που προέκυψαν από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά το μεσημέρι της Τρίτης (2.9.25). Οι ανακοινώσεις έγιναν από την εκπρόσωπος τη ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου και τον επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή (31.8.25) με την αστυνομία να προχωρά στις συλλήψεις 48 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, διακίνησης οπλισμού και τέλεσης εκβιασμών.

 

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται η διακίνηση των ναρκωτικών από μέλη της δαιδαλώδους εγκληματικής οργάνωσης με τα δεκάδες μέλη, αλλά και οι αγοραπωλησίες των όπλων.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι πωλητές της οργάνωσης πούλαγαν την πραμάτεια τους μέρα μεσημέρι στις πλατείες και σε πάρκινγκ των Χανίων.

Πώληση ναρκωτικών
Πώληση ναρκωτικών από τη μαφία της Κρήτης

Την ίδια ώρα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παρουσίαζαν τα όπλα και επέλεγε ο αγοραστής ποιοι θα επιλέξει και με ποια τιμή θα το αποκτήσει.

Μαφία στην Κρήτη
Τα όπλα που πουλούσαν τα μέλη της μαφίας στην Κρήτη

Σοκαριστικές συνομιλίες 

Πελάτης συνομιλεί με έναν από τους ντίλερ και παραγγέλνει κάνναβη αξία 50 ευρώ. Μάλιστα το μέλος της συμμορίας αναφέρει ευθέως ότι προβαίνει σε διακίνηση χασίς. 

Μαφιόζος: Ναι ρε άνδρα μου…δε για το άλλο…Εγώ στο έχω έτοιμο. Το δώρο, είναι δώρο. Είναι άλλη περίπτωση το δώρο. Θα σου βάλω και δώρο. Μην αγχώνεσαι.

Πελάτης: Εντάξει

Μαφιόζος: Τι είμαι έμπορας;

Πελάτης: Χαχαχαχαχα

Μαφιόζος: Ρε συ επειδή πουλάω χασίσι τι έγινε;

Πελάτης: Χαχαχαχα

Μαφιόζος: Κόβω κι απόδειξη. Πέρνα κι ανοίγει ένα ωραίο καφενείο στη γειτονία. Θα βάλει και ψησταριά. 

Σε ένα άλλο διάλογο ακολουθεί η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός ακόμα πελάτη με μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. 

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα, μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.

Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά. 

Μαφία Κρήτης
Η στιγμή αγοραπωλησίας ναρκωτικών από street dealer της μαφίας στην Κρήτη
Μαφία στην Κρήτη
Ένα ακόμα στιγμιότυπο από αγοραπωλησία ναρκωτικών σε πλατεία των Χανίων μέρα – μεσημέρι
Μαφία στη Κρήτη
Ναρκωτικά μέρα – μεσημέρι σε πλατεία των Χανίων

Σε μια άλλη συνομιλία ο αποκαλούμενος στρατηγός του κυκλώματος, μιλάει ένα άτομο με το όνομα Γιάννης με τον οποίο δραστηριοποιούνται από κοινού στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλία ο Γιάννης ρωτάει τον στρατηγό εάν δοκίμασε τα ναρκωτικά, που τα αναφέρει με την κωδική ονομασία γκομενάκι. Ο στρατηγός του απαντά να ελαττώσουν τον όγκο της διακίνησης των ναρκωτικών για να μην εντοπιστούν από την αστυνομία. 

Προμηθευτής: Εντάξει όλα με το γκομενάκι.

Στρατηγός: Ποιος είναι, δεν κατάλαβα ποιος είναι.

Προμηθευτής: Ε καλά ποιος είναι, ο π@@@@ μου ξενύχτης. Με το γκομενάκι χθες όλα καλά;

Στρατηγός: Ρε συ φίλε όλα καλά, αλλά δεν κατάλαβα ποιος είσαι.

Προμηθευτής: Έλα μωρέ χθες το απόγευμα δεν σμίξαμε 5 η ώρα.

Στρατηγός: Σε ένα τέταρτο θα είμαι στη βάση μου. Έλα να μιλήσουμε εκεί.

Προμηθευτής: Έχω ζόρι δεν θα έρθω. Πήρα να δω έαν ήταν όλα καλά γιατί ήταν καινούργιο το γκομενάκι.

Ελλάδα
