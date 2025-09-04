Κρήτη: Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ με νέες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου στη Κρήτη.

Στο τμήμα Κολυμπάρι – Χανιά στη Κρήτη έχουν ήδη ξεκινήσει έργα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση «κολωνιών» για τον διαχωρισμό των ρευμάτων, διαμόρφωση τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ενδιάμεση λωρίδα προσπέρασης, νέα στηθαία ασφαλείας, φωτισμό, σηματοδότηση, αλλά και κόμβους με εσοχές έκτακτης ανάγκης. Στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να περιοριστεί η επικινδυνότητα στα 145 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο έως τα Λινοπεράματα Ηρακλείου.

«Κολωνάκια» για τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, διαμόρφωση τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης, τοποθέτηση φωτισμού, νέων στηθαίων ασφαλείας και φωτεινής σηματοδότησης όπου απαιτείται, αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση καινούργιων κόμβων και εισόδων – εξόδων, πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας, προσωρινά μέτρα προστασίας από καταπτώσεις καθώς και καθαρισμός της παράπλευρης βλάστησης για την διασφάλιση της ορατότητας είναι οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιασθεί για να εφαρμοστούν κατά τμήματα.

Μοντέλο Πάτρας – Πύργου

Αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στην παλαιά εθνική οδό Πάτρα -Πύργος και ειδικότερα στο τμήμα 68 χιλιομέτρων από την Κάτω Αχαΐα έως την πρωτεύουσα της Ηλείας και είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των θανάτων σε ποσοστό 90% σε ετήσια βάση καθώς και να μην σημειωθεί καμία μετωπική σύγκρουση το 2024.

Η εφαρμογή των μέτρων συνοδεύτηκε από αυστηρή αστυνόμευση, όπως προβλέπεται και στον ΒΟΑΚ όπου τα έργα ξεκίνησαν από τα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στα τμήματα Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος κα Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Πέραν της μείωσης των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται ταυτόχρονα η ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους-εξόδους, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού και η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στο νέο ΒΟΑΚ όπου είναι σε εξέλιξη εργολαβίες στο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, με προαίρεση και για το τμήμα έως την Κίσσαμο, μήκους 30 χιλιομέτρων.