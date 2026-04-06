Ελλάδα

Κρήτη: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για εκρηκτικό μηχανισμό έξω από καφετέρια – Αναζητείται 58χρονος

H ταυτοποίησή του προέκυψε κυρίως από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής
Ουκρανος, Κρήτη, Εκρηκτικός Μηχανισμός
Η τοποθέτηση του μηχανισμού ανατέθηκε από 58χρονο έναντι 2.000 ευρώ (Πηγή φωτογραφίας: cretalive.gr)

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Ουκρανού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης για την υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από καφετέρια στη λεωφόρο Παπαναστασίου, τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο μηχανισμός δεν ανεφλέγη λόγω τεχνικής αστοχίας.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 33χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που τοποθέτησε και πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η ταυτοποίησή του προέκυψε από τον συνδυασμό στοιχείων και κυρίως από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρχές αναζητούν και έναν 58χρονο Ελληνα, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να ανέθεσε την ενέργεια έναντι 2.000 ευρώ. Το Cretalive.gr αναφέρει ακόμη ότι ο 58χρονος κατονομάζεται από τον ίδιο τον 33χρονο στην προανακριτική του απολογία.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα έκρηξης, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ συνελήφθη και για απείθεια, καθώς κατά την κατ’ οίκον έρευνα φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
189
150
114
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Καλοκαίρι» έως τη Μεγάλη Τετάρτη, «φθινόπωρο» έως το Μεγάλο Σάββατο με βροχές και «βουτιά» της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου
Έως και το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος, αλλά από το βράδυ της ίδιας ημέρας και έως το Μεγάλο Σάββατο θα χαλάσει - Ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή του Πάσχα
Πάσχα
Η Ιωάννα Τούνη απαντά για τη σύλληψή της με δάκρυα στα μάτια: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»
Με ένα επτάλεπτο βίντεο στο Instagram, περιέγραψε τη νέα περιπέτεια που βίωσε λίγα 24ωρα μετά την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για το revenge porn βίντεό της
Ιωάννα τούνη 19
Newsit logo
Newsit logo