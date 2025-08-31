Ελλάδα

Ξάνθη: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αγροτικό μηχάνημα – Νεκρός ο 49χρονος αναβάτης

Στο νοσοκομείο της Ξάνθης μεταφέρθηκε τραυματισμένος και ο 42χρονος οδηγός του αγροτικού μηχανήματος
Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (30.08.2025) στον οικισμό Σουνίου, στην  Ξάνθη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη δημοτική συνδετήρια οδό Σελέρου – Αμαξάδων (παραεγνατία οδός) στο ύψος του Σουνίου στην Ξάνθη, όπου αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε 42χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 49χρονος.

Η σύγκρουση των 2 οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος 49χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Αδιευρκίνιστες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Στο νοσοκομείο της Ξάνθης μεταφέρθηκε τραυματισμένος ο 42χρονος οδηγός του αγροτικού μηχανήματος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

