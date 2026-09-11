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Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Πρέπει να μπουν φυλακή οι γιατροί και να μην ξαναβγούν ποτέ»

«Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω», λέει με λυγμούς ο πατέρας του αξέχαστου τραγουδιστή
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Ζότος
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Συγκλονισμένος για τον θάνατο του γιου του είναι ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας την Παρασκευή (11.09.2026) στο MEGA και την εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Μανώλης Μαζωνάκης ζήτησε με «σπασμένη» φωνή να μπουν στη φυλακή οι δύο γιατροί του Κολωνακίου και να μην αποφυλακιστούν ποτέ.

«Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (σ.σ. με τον θάνατό του);», συνεχίζει ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Με λυγμούς ο κ. Μαζωνάκης διερωτάται με απόγνωση: «Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;»!

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, θα οδηγηθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα (14.09.2026) για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι στις 9 Σεπτεμβρίου.

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