Κτηνωδία στη Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο – «Σάπια κοινωνία»

Απίστευτη φρίκη στη Μεσσηνία. «Άνθρωποι» σκότωσαν σκύλο και κρέμασαν το ζώο από δέντρο. Την άγρια δολοφονία του άτυχου τετράποδου καταγγέλλει ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας με μία σοκαριστική ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή (25.01.2026).

Για το απίστευτης ωμότητας φρικιαστικό περιστατικό με θύμα τον άτυχο σκύλο στη Μεσσηνία, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο – καταπέλτης ότι «το 2026, κάποιος θεώρησε ”λύση” τον απαγχονισμό μίας ψυχής».

Ο δράστης ή οι δράστες σκότωσαν το ζώο, το οποίο βρέθηκε κρεμασμένο σε δέντρο στο Πυργάκι Τριφυλίας.

«Δίνεται αμοιβή σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την ”Ελλάδα που αλλάζει”. Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η ”πρόοδος” κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε ”λύση” τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».

Προσοχή, οι εικόνες της ανάρτησης είναι ιδιαίτερα σκληρές:

Οι αρχές της Μεσσηνίας αναζητούν τους δράστες της αποτρόπαιης δολοφονίας του σκύλου.