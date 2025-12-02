Ελλάδα

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου.

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή (07.12.2025) και κατά τις ώρες 08.00- 10.30, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι κυκλοφοριακές αλλαγές αφορούν στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας:

Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γαριβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.

Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη – Τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
«Ναυμαχία» για τα νέα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού – Ποιοί είναι οι κατασκευαστές στη μάχη για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της επόμενης δεκαετίας
Το πρόγραμμα των νέων υποβρυχίων γίνεται η μεγαλύτερη εξοπλιστική μάχη της δεκαετίας, με διεθνείς «μονομάχους» για συμβόλαιο στρατηγικής σημασίας για το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας
Το γερμανικό υποβρύχιο U-34 τύπου 212A στην Πολωνία
Newsit logo
Newsit logo